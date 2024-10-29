Усманов: расцениваю поддержку моей кандидатуры на выборы FIE как знак доверия

Российский бизнесмен Алишер Усманов прокомментировал выдвижение на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Расцениваю выдвижение и поддержку моей кандидатуры на выборы президента Международной федерации фехтования более чем 100 национальными федерациями мира как знак доверия и признания достижений международного фехтования за предыдущие 15 лет», — заявил он. Усманов поблагодарил тех, кто поддержал его, и отметил, что остается привержен любимому виду спорта.

О выдвижении кандидатуры Усманова стало известно 28 октября. Его соперником стал швед Отто Дракенберг, которого поддержала только одна — шведская — федерация.

Усманов был президентом FIE с 2008-го по 2022 год. Он приостановил исполнение обязанностей президента из-за санкций ЕС.

Усманов также является мастером спорта по фехтованию, в 1970-е годы выступал за сборную команду Узбекистана по сабле.