В Британии сообщили о пришвартовавшемся судне с взрывоопасным грузом из России

Sky News: следовавшее из России судно с нитратом аммония остановилось в Англии

Поврежденное судно MV Ruby с грузом взрывоопасного нитрата аммония пришвартовалось в порту Грейт-Ярмут на востоке Англии. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Сообщается, что следовавшее из России в Африку судно «с тысячами тонн потенциально взрывоопасного удобрения» остановилось в порту графства Норфолк.

По словам директора порта Грейт-Ярмута Ричарда Гоффина, в настоящий момент груз перемещают на другое судно. Он отметил, что сотрудники порта планируют обеспечить возможность безопасной разгрузки MV Ruby и продолжение его дальнейшего пути.

Ранее газета The New York Times сообщила, что грузовое судно под флагом Мальты Ruby с российскими удобрениями на основе нитрата аммония не могло зайти в какой-либо порт Европы, хотя оно было повреждено и нуждалось в ремонте.