В Дагестане жители 17 сел собрали деньги и построили дорогу к заброшенному источнику

Жители сел Дагестана собрали деньги и построили дорогу к заброшенному источнику

В Дагестане жители 17 сел, расположенных в Цумадинском районе, собрали деньги и построили дорогу к заброшенному источнику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Целебная вода под названием Инхокваринская регьу богата йодом и раньше ее можно было приобрести в магазинах. Однако дойти до скважины мог только хорошо подготовленный человек. Кроме того, по словам местных, вода полезна для организма только первые полчаса, поэтому пить ее рекомендуется прямо у источника в селе Инхоквари. В последние годы он был заброшен, а остатки дороги размыли дожди.

Местные жители решили исправить ситуацию. Они объединились и на собранные деньги залили тропу бетоном, построили мост, лестницу и автомобильную трассу.

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