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19:36, 29 октября 2024Мир

В Германии заявили о возможном аресте Байдена и Харрис в случае победы Трампа на выборах

Дотком: Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис за «Северный поток»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Andrew Leyden / Shutterstock / Fotodom  

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может арестовать американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв газопровода «Северный поток 2». Об этом на странице в социальной сети X заявил немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

По его словам, демократы переживают, что Трамп проведет расследование преступлений текущей американской администрации после того, как они пытались посадить его в тюрьму. «Меньше чем за неделю можно будет арестовать Байдена и Харрис за их терроризм против "Северного потока 2", что является преступлением в любой юрисдикции», — написал он.

Уточняется, что таким образом бизнесмен отреагировал на посты в соцсетях, в которых заявляют, что демократы пытаются предотвратить наблюдение в пунктах голосования в Джорджии, которая является колеблющимся штатом.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что пропаганда против Трампа за рубежом еще безумнее, чем в США. Он отметил, что люди в большинстве стран по-прежнему верят в правдивость новостей.

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      Виктория Кондратьева
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