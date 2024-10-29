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11:00, 29 октября 2024Экономика

В Китае стало меньше долларовых миллиардеров

FT: число долларовых миллиардеров в Китае снизилось с 1185 до 753

Фото: Tingshu Wang / Reuters

За последние три года число долларовых миллиардеров в Китае сократилось больше чем на треть. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на исследовательскую группу Hurun.

Динамику объясняют строгими правительственными мерами, слабостью некоторых секторов экономики и депрессией на фондовых рынках. Если в 2021 году в КНР насчитали 1185 долларовых миллиардеров, то через три года их стало всего 753. За последний год их количество снизилось на 16 процентов.

Кроме того, меняется качественный состав тех, кто занимает первые места в рейтинге китайских миллиардеров. Например, глава ByteDance (ей принадлежит TikTok) Чжан Имин стал самым богатым человеком с состоянием в 49 миллиардов долларов. Прежде эту позицию занимал «король бутилированной воды» Чжун Шаньшань.

Основатель Tencent Пони Ма занял третье место, а Колин Хуан, основатель Pinduoduo и Temu, оказался на четвертом месте. Джек Ма из Alibaba, который возглавил список в 2020 году, но исчез из поля зрения общественности в том же году, в 2024 году занял 10-е место.

Как отмечают аналитики, уменьшение числа сверхбогатых людей произошло на фоне того, что старая гвардия состоятельных застройщиков была уничтожена обвалом некогда процветающего рынка недвижимости Китая.

Ранее сообщалось об усугубляющихся проблемах китайской промышленности. Хуже всего ситуация обстоит в строительной отрасли, добыче угля и выпуске оборудования.

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      Кирилл Луцюк
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