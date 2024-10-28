В Китае усугубились проблемы с промышленностью

Прибыль индустриального сектора Китая в сентябре рухнула более чем на четверть

Проблемы китайской промышленности с начала осени усугубляются. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики, на которые ссылается Telegram-канал MMI.

В сентябре показатель рухнул сразу на 27,1 процента в годовом выражении, то есть более чем на четверть. В последний раз такие цифры наблюдались во время острой фазы кризиса из-за пандемии COVID-19, во время которой в КНР вводились локдауны.

За первые девять месяцев 2024 года прибыли государственных компаний упали 6,5 процента, в то время как падение за восемь месяцев составляло только 1,3 процента. Частный сектор замедлился на 9,9 процента.

Хуже всего ситуация обстоит в строительной отрасли (минус 51 процент), добыче угля (минус 21,9процента), выпуске оборудования (минус 7,2 процента). Выросла прибыль в производстве цветных металлов (плюс 52,5 процента), текстиля (11,5 процента) и электрооборудования (7,1 процента).

Ранее стало известно, что Пекину не удалось остановить падение цен на жилье, которое дешевеет с самой высокой скоростью с 2015 года. Продажи недвижимости за девять месяцев снизились больше чем на 17 процентов.

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Максим Казанин заметил, что бюджетные вливания в экономику в объеме 800 миллиардов юаней (более ста миллиардов долларов) вряд ли смогут изменить ситуацию к лучшему, а только отсрочат наступление острой фазы кризиса из-за структурных проблем.