В Москве стало продаваться больше квартир без отделки

В третьем квартале в новостройках Москвы продавалось 47 % лотов без отделки

В третьем квартале на рынке новостроек Старой Москвы было выставлено 52,6 тысячи квартир и апартаментов, из которых 47 процентов пришлись на лоты без отделки. Доля таких квартир оказалась на четыре процентных пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков компании «Метриум».

На квартиры и апартаменты с полной отделкой пришелся 31 процент предложения, сокращение составило семь процентных пунктов. Лоты с предчистовой отделкой заняли 22 процента в общем объеме предложения (плюс два процентных пункта).

Разница в долях лотов с отделкой различается в зависимости от ценового сегмента. Например, в новостройках массового сегмента (классы стандарт и комфорт) квартиры и апартаменты без отделки составляют 29 процентов предложения. В бизнес-классе таких 59 процентов, в премиум-сегменте — 61 процент.

Доля квартир без отделки будет расти, в то время как количество предложений с готовым ремонтом — сокращаться, уверен управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Тренд на увеличение доли квартир без отделки он связал с ростом цен. Если ранее благодаря доступной ипотеке москвичи склонялись к немного более дорогим квартирам с готовым ремонтом, теперь наблюдается обратная тенденция.

Ранее было подсчитано, что по рыночной ипотеке на 30 лет со ставкой 25 процентов годовых россияне переплатят около 24 миллионов рублей. Если ипотечные ставки достигнут 30 процентов, сумма переплат при средней сумме кредита в 3,7 миллиона рублей на срок в 30 лет составит около 30 миллионов рублей.