В популярной у россиян латиноамериканской стране обрушился десятиэтажный отель

В аргентинском городе Вилья-Гессель обрушился десятиэтажный отель

В аргентинском городе Вилья-Гессель (провинция Буэнос-Айрес) обрушилось десятиэтажное здание, в котором располагался отель. Об этом сообщает телеканал TN .

Трагедия произошла в популярной у россиян латиноамериканской стране в ночь на вторник, 29 октября. Отмечается, что в момент обрушения в гостинице находились по меньшей мере семь человек, в том числе рабочие, которые занимались несогласованным с городским муниципалитетом строительством.

Над разбором завалов работают около 80 человек, среди них пожарные, спасатели, медики и сотрудники службы безопасности. На место происшествия также прибыл министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьер Алонсо.

Ранее трое россиян пострадали при пожаре в турецкой провинции Анталья. Возгорание возникло 18 октября в пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort в Бельдиби.