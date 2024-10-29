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11:14, 29 октября 2024Россия

В России огромный БелАЗ расплющил легковушку с людьми

Под Екатеринбургом БелАЗ расплющил легковушку, жертвами стали два человека

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Свердловской области два человека стали жертвами трагедии на одном из карьеров. Об этом сообщает сетевое издание Е1.RU в Telegram.

ЧП произошло на Качканарском горно-обогатительном комбинате. Автомобиль УАЗ выехал на путь следования огромного карьерного самосвала, который готовился к разгрузке. Водитель огромного БелАЗа не заметил препятствия и продолжил движение.

В салоне легковушки находились два человека — спасти их не удалось. На опубликованной фотографии видно, что автомобиль буквально расплющен. Также в кадр попали колеса переехавшего его самосвала, которые значительно выше человеческого роста.

Ранее в Москве рухнул 25-метровый башенный кран с находившимся в кабине машинистом. Мужчине удалось выжить, его госпитализировали с переломами ребер и позвоночника.

ЖЗЛ
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