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10:13, 29 октября 2024Мир

В США назвали НАТО причиной конфликта на Украине

Миршаймер: причиной конфликта стали усилия Запада по включению Украины в НАТО

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Главной причиной конфликта на Украине стали усилия Запада по включению Киева в состав НАТО. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times (GT).

«США были движущей силой этого решения. И русские с самого начала дали понять, что это неприемлемо. Тем не менее мы продолжаем настаивать на включении Украины в НАТО», — отметил он.

Миршаймер подчеркнул, что вместо урегулирования конфликта США пытались продлить его. По его словам, США должны были приложить все усилия, чтобы предотвратить начало конфликта.

Профессор также отметил, что Россия и Запад будут конфликтовать десятилетиями, в том числе из-за Украины. Он добавил, что американская внешняя политика в своем нынешнем виде способствует разрастанию напряженности во всем мире.

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      Семен Александров
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