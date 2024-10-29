Миршаймер: причиной конфликта стали усилия Запада по включению Украины в НАТО

Главной причиной конфликта на Украине стали усилия Запада по включению Киева в состав НАТО. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times (GT).

«США были движущей силой этого решения. И русские с самого начала дали понять, что это неприемлемо. Тем не менее мы продолжаем настаивать на включении Украины в НАТО», — отметил он.

Миршаймер подчеркнул, что вместо урегулирования конфликта США пытались продлить его. По его словам, США должны были приложить все усилия, чтобы предотвратить начало конфликта.

Профессор также отметил, что Россия и Запад будут конфликтовать десятилетиями, в том числе из-за Украины. Он добавил, что американская внешняя политика в своем нынешнем виде способствует разрастанию напряженности во всем мире.