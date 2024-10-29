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19:46, 29 октября 2024Бывший СССР

В Тбилиси начался марш оппозиции

РИА Новости: в Тбилиси начался марш оппозиции до здания парламента

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси начался марш оппозиции до здания парламента Грузии. Об этом передает РИА Новости.

Как сообщается, митингующие собрались у здания Тбилисского государственного университета и отправились в шествие к зданию парламента на проспекте Руставели. Участники марша несут флаги Грузии и Европейского союза (ЕС), а также плакаты с лозунгами в поддержку евроинтеграции. При этом отмечается, что число участников сократилось в сравнении с митингом возле здания парламента 28 октября.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали прокомментировала возможный визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в Грузию. По ее словам, точной информации о поездке на данный момент нет.

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      Алевтина Запольская
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