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16:32, 29 октября 2024Бывший СССР

Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине

Железняк: Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада Украины поддержала законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram.

Отмечается, что закон о продлении военного положения поддержали 311 депутатов, о мобилизации — 304. Они продолжатся до 7 февраля 2025 года.

«Рада поддержала законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Докладывал оба закона Секретарь СНБО Литвиненко», — написал Железняк.

В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о продлении военного положения и мобилизации. Как следует из текста документа, украинский лидер предлагает продлить действие мобилизации и военного положения еще на 90 дней.

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      Александр Курбатов
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