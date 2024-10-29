Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине

Железняк: Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине

Верховная Рада Украины поддержала законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram.

Отмечается, что закон о продлении военного положения поддержали 311 депутатов, о мобилизации — 304. Они продолжатся до 7 февраля 2025 года.

«Рада поддержала законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Докладывал оба закона Секретарь СНБО Литвиненко», — написал Железняк.

В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о продлении военного положения и мобилизации. Как следует из текста документа, украинский лидер предлагает продлить действие мобилизации и военного положения еще на 90 дней.