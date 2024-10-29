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15:55, 29 октября 2024Россия

«Ветеранов России» обвинили в дискриминации женщин из-за предложения об удаленке

Депутат Останина назвала дискриминационным призыв отправить женщин на удаленку

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Предложение активистов движения «Ветераны России» о переводе россиянок на удаленку для повышения уровня рождаемости является дискриминационным и нарушает Конституцию России, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина.

«В Афганистане женщинам запретили публично разговаривать, потому что женский голос негативно воздействует на мужчин, заставляя их возбуждаться и прибегать к каким-то действиям. Это [предложение "Ветеранов России"] примерно того же порядка — удалить женщину из общественного пространства», — сказала политик.

Останина подчеркнула, что за воспитание детей отвечают оба родителя, и отец, и мать в равной степени. Потому стремление удалить женщину из общества ради воспитания молодых поколений является прямой дискриминацией по половому признаку.

«С принятием Конституции, мне казалось, этот вопрос был решен. У нас запрещена дискриминация по любому признаку, в том числе, по признаку пола. Это закреплено, в том числе, и в новой Конституции. Если "Ветераны России" хотят ее изменить — это референдум. Но подобные предложения сродни фашистскому лозунгу "Kinder, Küche, Kirche" (дети, кухня, церковь — прим. Ленты.ру)», — подчеркнула Останина.

Ранее «Ветераны России» обратились в Госдуму с призывом перевести сотрудниц российских компаний на удаленку ради повышения уровня рождаемости в России. В объединении считают, что женщины, работающие в удаленном режиме, в большей степени склонны к рождению детей, чем сотрудницы, трудящиеся в офисах.

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      Наталия Белова
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