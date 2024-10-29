Выжившего в Охотском море путешественника выписали из больницы

Выжившего в Охотском море Пичугина выписывают из больницы Магадана

Выжившего в ходе 67-дневного дрейфа в Охотском море путешественника Михаила Пичугина выписывают из Магаданской областной больницы, после чего оy улетит обратно в Улан-Удэ. Об этом источник в минздраве Магаданской области сообщил ТАСС.

«В эти минуты Михаил Пичугин выписывается из Магаданской областной больницы и выезжает в аэропорт, направляется по месту жительства - в Улан-Удэ. Опасений по состоянию его здоровья нет», — сказал источник.

По словам министра здравоохранения и демографической политики региона Александра Витько, состояние путешественника стабильное и авиаперелеты ему не противопоказаны.

Ранее выживший после 67 дней дрейфа в море россиянин рассказал о попытках спасения. По его словам, мимо несколько раз достаточно низко пролетали вертолеты, рядом также проходили корабли, перевозящие в Магадан провизию.