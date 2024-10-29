Задержание россиянина с гранатой попало на видео

Росгвардия поделилась видео задержания мужчины с гранатой

В Краснодарском крае 57-летний местный житель заперся на заброшенной ферме и угрожал взорвать боевую гранату. Его задержание попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в Росгвардии.

На кадрах видно, как силовики забегают в здание и кладут мужчину на пол. Сопротивление с его стороны не наблюдается, однако на видео слышны стоны злоумышленника.

Ранее росгвардейцы обезвредили задержанного и доставили его отдел полиции. С мужчиной вели переговоры в течение нескольких часов, но это не дало результатов.