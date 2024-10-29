Зеленский встретился с президентом Исландии

Зеленский рассказал о встрече с президентом Исландии Томасдоттир

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом Исландии Халлой Томасдоттир. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Среди тем, которые обсудили, — участие Исландии в коалиции по разминированию и в тренировке украинских саперов», — написал Зеленский.

Помимо этого, лидеры обсудили восстановление Украины после окончание конфликта, реализацию «формулы мира» Зеленского и подготовку к второму саммиту.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор со своим южнокорейским коллегой Юн Сок Елем. Лидеры двух стран обсудили солдат из Корейской Народно-Демократической Республики, которые якобы принимают участие в украинском конфликте на стороне России.