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13:47, 29 октября 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с президентом Исландии

Зеленский рассказал о встрече с президентом Исландии Томасдоттир

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом Исландии Халлой Томасдоттир. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Среди тем, которые обсудили, — участие Исландии в коалиции по разминированию и в тренировке украинских саперов», — написал Зеленский.

Помимо этого, лидеры обсудили восстановление Украины после окончание конфликта, реализацию «формулы мира» Зеленского и подготовку к второму саммиту.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор со своим южнокорейским коллегой Юн Сок Елем. Лидеры двух стран обсудили солдат из Корейской Народно-Демократической Республики, которые якобы принимают участие в украинском конфликте на стороне России.

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      Валентин Карант
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