Женщина 30 часов рылась в мусоре на свалке ради потерянного кольца с бриллиантом

В Таиланде женщина 30 часов рылась на свалке ради потерянного кольца

Жительница провинции Накхонпханом в Таиланде 30 часов рылась в мусоре ради потерянного кольца с бриллиантом. На историю женщины, рассказанную ею в TikTok, обратило внимание издание The Thaiger.

Апитчая Нинг сняла кольцо, чтобы вымыть руки, и случайно смахнула его в мусорное ведро. В итоге украшение оказалось в контейнере на улице и попало на свалку. Обнаружив пропажу, женщина быстро догадалась, что случилось, и решила вернуть кольцо во что бы то ни стало.

Нинг обратилась к местным чиновникам и отправилась с ними на мусорный полигон. Там женщина наняла рабочих, которые начали поиски на свалке площадью около 28 гектаров. Хозяйка украшения помогала просеивать мусор.

Спустя 30 часов после сообщения о пропаже Нинг опубликовала видео, в котором показала найденное кольцо. Она объяснила, что решила искать его на свалке, потому что оно стоило 400 тысяч батов (1,1 миллиона рублей). Услуги рабочих обошлись ей в 20 тысяч батов (57,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что житель США вернул себе потерянное десять лет назад обручальное кольцо благодаря урагану «Милтон». Драгоценность нашлась на заднем дворе дома.