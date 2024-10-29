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19:30, 29 октября 2024Путешествия

Житель Узбекистана провез в Россию на крыше машины «целую квартиру» и попал на видео

Житель Узбекистана провез на крыше машины «целую квартиру» и удивил таможенников

Житель Узбекистана провез в Россию на крыше машины «целую квартиру», удивил таможенников и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Пресса.uz».

На кадрах видно, как на крыше авто лежат сумки, большое количество чемоданов и даже стиральная машина.

Отмечается, что иностранец преодолел таким образом весь путь. Более того, в салоне машины было пять пассажиров.

Ранее турист из Китая попытался вывезти из России сплав золота и ртути и попался на таможне. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), 49-летнего китайца задержали с запрещенным грузом в пункте пропуска Краскино в Приморском крае.

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      Фариза Бацазова
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