Жительница заявила, что ее муж пропал после вторжения ВСУ в Курскую область

Жительница города Суджа в Курской области, который заняли Вооруженные силы Украины (ВСУ) после вторжения в российское приграничье, рассказала о пропавшем в начале августа муже. Об этом она заявила военному следователю, передает РИА Новости.

Женщина вместе с сыном покинули город Суджа — там уже тогда звучали выстрелы и взрывы. Они остановились переночевать в соседний район, но впоследствии не смогли вернуться домой, где их ждал супруг россиянки.

«К вечеру началось страшное, потому что нам сказали, что уже идут танки. Мы уехали в 7 часов, а муж остался, до сих пор он находится там, мы ничего не знаем с 6 августа совершенно. Муж сказал, остается дом охранять, езжайте с Сашей [сыном]», — вспоминает женщина.

По ее словам, муж ни разу не выходил на связь с начала августа. После их отъезда из Суджи ВСУ разбили там сотовые вышки.

Суджа была занята украинскими войсками в августе 2024 года после вторжения в Курскую область, до этого она не раз подвергалась обстрелам. Населенный пункт стал самым крупным из оказавшихся под контролем ВСУ на территории России. Армия России уже освободила три села в Курско йобласти и приблизилась к Судже. Контроль над городом в «Ахмате» назвали вопросом времени, подготовка к штурму населенного пункта уже началась.