30 октября профессиональный праздник отмечают российские моряки-надводники. Во всем мире празднуют День жизни, а православные верующие вспоминают невинно заключенных христиан. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 30 октября и кто из знаменитостей празднует день рождения.
Праздники в России
День основания Военно-морского флота
30 октября 1696 года с подачи Петра I Боярская дума приняла постановление «Морским судам быть». Считается, что этот документ положил начало становлению отечественного Военно-морского флота.
Сегодня ВМФ России обладает внушительным арсеналом боевых судов, в их числе ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочные корабли, десантные суда и самолеты морской авиации.
День памяти жертв политических репрессий
30 октября 1974 года узники мордовских и пермских лагерей начали голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. В память об этом событии, а также в честь миллионов невинно пострадавших в лагерях, в 1991 году был установлен мемориальный день.
Пик репрессий пришелся на 1937-1938 годы. В этот период, согласно официальным данным, по политическим обвинениям были арестованы более полутора миллионов человек.
Какие еще праздники отмечают в России 30 октября
- День тренера;
- День инженера-механика.
Праздники в мире 30 октября
Всемирный день жизни
В 2008 году неправительственная организация «Друзья жизни» из Кот-д’Ивуара предложила отмечать Всемирный день жизни с целью напомнить миру о том, что жизнь — это величайшая ценность, которую необходимо беречь.
Сегодня в разных уголках планеты проходят донорские акции и мероприятия, посвященные правам человека. Учебные заведения проводят лекции о ментальном здоровье, профилактике и лечении различных заболеваний. Некоторые клиники в честь праздника бесплатно организуют медицинские консультации. В 13:00 по Гринвичу (в 16:00 по Московскому времени) проходит Всемирная минута радости в честь жизни.
Какие еще праздники отмечают в мире 30 октября
- День карих глаз;
- Всемирный день радиоспектакля;
- День осведомленности о сахарной зависимости.
Какой церковный праздник сегодня
Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении
Особая памятная дата, установленная в 2021 году, приходится на День памяти жертв политических репрессий. Сегодня по всей стране проходят заупокойные службы в честь священнослужителей и праведных христиан, пострадавших в советских лагерях. Верующие в этот скорбный день соблюдают пост.
День иконы Божией Матери «Избавительница»
Праздник в честь чудотворной иконы был установлен после того, как семья императора Александра III смогла выжить во время железнодорожного крушения под станцией Борки Курско-Харьково-Азовской дороги. Примерно за месяц до происшествия царь и его родные посетили Новоафонскую обитель, где и хранилась «Избавительница». Также считается, что император имел при себе чудотворный образ в момент катастрофы.
Какие еще церковные праздники отмечают 30 октября
- День памяти Антония Леохновского, игумена Новгородского;
- День памяти священномученика Александра (Щукина), архиепископа Семипалатинского;
- День памяти пророка Осии;
- День памяти преподобномученика Андрея Критского.
Приметы на 30 октября
В народном календаре 30 октября — день Осии Колесника. На Руси в это время телеги убирали на зиму, снимая колеса с осей. Отсюда поговорка: «На пророка Осию колесо с осью прощается».
- Если колесо до того, как его сняли, не скрипит, — на следующий год будет хороший урожай.
- Хорошей приметой в этот день считается переодеваться несколько раз, чтобы запутать нечисть. Ношеную одежду обязательно нужно постирать.
- Мало звезд на небе — к ухудшению погоды.
Кто родился 30 октября
Надежда Мандельштам (1899-1980)
Русская писательница, мемуарист и супруга поэта Осипа Мандельштама. После кончины мужа Надежда Мандельштам посвятила себя сохранению его стихов. Опасаясь обысков и ареста вместе с рукописями, она наизусть заучивала сочинения поэта. Мемуары Надежды Мандельштам признаны важнейшим источником изучения творчества Осипа Мандельштама, а также «летописью» советской эпохи, в частности сталинского периода.
Диего Марадона (1960-2020)
Аргентинский футболист, полузащитник и нападающий, Чемпион мира и Лучший футболист XX века по результатам голосования на официальном сайте ФИФА. Помимо прочего, Марадона — автор «Гола столетия», который он забил в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года в Мексике.
Кто еще родился 30 октября
- Клеманс Поэзи (42 года) — французская актриса;
- Иван Янковский (34 года) — российский актер;
- Иванка Трамп (43 года) — американская фотомодель, предпринимательница, дочь экс-президента США Дональда Трампа;
- Артемий Панарин (33 года) — российский хоккеист.