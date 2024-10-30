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00:10, 30 октября 2024Россия

30 октября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

30 октября профессиональный праздник отмечают российские моряки-надводники. Во всем мире празднуют День жизни, а православные верующие вспоминают невинно заключенных христиан. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 30 октября и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России

День основания Военно-морского флота

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

30 октября 1696 года с подачи Петра I Боярская дума приняла постановление «Морским судам быть». Считается, что этот документ положил начало становлению отечественного Военно-морского флота.

Сегодня ВМФ России обладает внушительным арсеналом боевых судов, в их числе ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочные корабли, десантные суда и самолеты морской авиации.

День памяти жертв политических репрессий

30 октября 1974 года узники мордовских и пермских лагерей начали голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. В память об этом событии, а также в честь миллионов невинно пострадавших в лагерях, в 1991 году был установлен мемориальный день.

Пик репрессий пришелся на 1937-1938 годы. В этот период, согласно официальным данным, по политическим обвинениям были арестованы более полутора миллионов человек.

Фото: Andrei Stepanov / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в России 30 октября

  • День тренера;
  • День инженера-механика.

Праздники в мире 30 октября

Всемирный день жизни

В 2008 году неправительственная организация «Друзья жизни» из Кот-д’Ивуара предложила отмечать Всемирный день жизни с целью напомнить миру о том, что жизнь — это величайшая ценность, которую необходимо беречь.

Сегодня в разных уголках планеты проходят донорские акции и мероприятия, посвященные правам человека. Учебные заведения проводят лекции о ментальном здоровье, профилактике и лечении различных заболеваний. Некоторые клиники в честь праздника бесплатно организуют медицинские консультации. В 13:00 по Гринвичу (в 16:00 по Московскому времени) проходит Всемирная минута радости в честь жизни.

Какие еще праздники отмечают в мире 30 октября

  • День карих глаз;
  • Всемирный день радиоспектакля;
  • День осведомленности о сахарной зависимости.

Какой церковный праздник сегодня

Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении

Особая памятная дата, установленная в 2021 году, приходится на День памяти жертв политических репрессий. Сегодня по всей стране проходят заупокойные службы в честь священнослужителей и праведных христиан, пострадавших в советских лагерях. Верующие в этот скорбный день соблюдают пост.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

День иконы Божией Матери «Избавительница»

Праздник в честь чудотворной иконы был установлен после того, как семья императора Александра III смогла выжить во время железнодорожного крушения под станцией Борки Курско-Харьково-Азовской дороги. Примерно за месяц до происшествия царь и его родные посетили Новоафонскую обитель, где и хранилась «Избавительница». Также считается, что император имел при себе чудотворный образ в момент катастрофы.

Какие еще церковные праздники отмечают 30 октября

  • День памяти Антония Леохновского, игумена Новгородского;
  • День памяти священномученика Александра (Щукина), архиепископа Семипалатинского;
  • День памяти пророка Осии;
  • День памяти преподобномученика Андрея Критского.

Приметы на 30 октября

В народном календаре 30 октября — день Осии Колесника. На Руси в это время телеги убирали на зиму, снимая колеса с осей. Отсюда поговорка: «На пророка Осию колесо с осью прощается».

  • Если колесо до того, как его сняли, не скрипит, — на следующий год будет хороший урожай.
  • Хорошей приметой в этот день считается переодеваться несколько раз, чтобы запутать нечисть. Ношеную одежду обязательно нужно постирать.
  • Мало звезд на небе — к ухудшению погоды.

Кто родился 30 октября

Надежда Мандельштам (1899-1980)

Русская писательница, мемуарист и супруга поэта Осипа Мандельштама. После кончины мужа Надежда Мандельштам посвятила себя сохранению его стихов. Опасаясь обысков и ареста вместе с рукописями, она наизусть заучивала сочинения поэта. Мемуары Надежды Мандельштам признаны важнейшим источником изучения творчества Осипа Мандельштама, а также «летописью» советской эпохи, в частности сталинского периода.

Диего Марадона (1960-2020)

Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Аргентинский футболист, полузащитник и нападающий, Чемпион мира и Лучший футболист XX века по результатам голосования на официальном сайте ФИФА. Помимо прочего, Марадона — автор «Гола столетия», который он забил в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года в Мексике.

Кто еще родился 30 октября

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      Екатерина Керсипова
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