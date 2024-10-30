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09:40, 30 октября 2024Ценности

58-летняя Сальма Хайек снялась в бикини на яхте

58-летняя актриса Сальма Хайек снялась в бикини и пляжной накидке на яхте

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном виде на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 58-летняя звезда «От заката до рассвета» предстала позирующей на палубе морского судна, повернувшись к камере боком и положив одну ногу на металлический поручень. На Хайек бикини, оформленное геометрическим принтом, пляжная накидка и солнцезащитные очки.

«Воскресное настроение», — подписала знаменитость пост.

В сентябре Сальма Хайек посетила светский ужин, который был организован фондом Kering Foundation, в откровенном наряде. Тогда актриса выбрала для выхода в свет оголяющее тело черное платье.

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      Мария Винар
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