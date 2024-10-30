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19:16, 30 октября 2024Ценности

Анна Семенович показала крупным планом грудь в топе от бикини

44-летняя певица Анна Семенович снялась в малиновом бикини в водоеме

Фото: @ann_semenovich

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фанатам видео в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя певица снялась, отдыхая в водоеме на природе. Она предстала перед камерой в малиновом бикини из своей коллекции нижнего белья и купальников, созданной совместно с брендом Dea Fiori. Топ был оформлен глубоким вырезом и подчеркивал грудь звезды, которую она продемонстрировала крупным планом.

Знаменитость уложила волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа, запечатлев естественную внешность.

Ранее в октябре Анна Семенович снялась в откровенном виде во время отдыха на Бали.

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      Карина Черных
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