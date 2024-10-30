Более чем три четверти молодежи в США оказались непригодны для военной службы

Пентагон: более чем три четверти молодежи в США непригодны для военной службы

Более чем три четверти молодых людей в США в настоящее время непригодны для несения военной службы, в том числе, по медицинским основаниям. Об этом заявила директор по политике вступления на военную службу Пентагона Кэти Хелланд, передает РИА Новости.

«Данные показывают, что около 77 процентов молодежи в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для военной службы без какого-либо исключения», — заявила она в ходе брифинга в Пентагоне.

Представитель ведомства добавила, что молодежь в США в большинстве своем не подходит для военной службы, в том числе, по медицинским основаниям и добавила, что эта ситуация стала проблемой для привлечения в ряды армии США.

Ранее сообщалось, что США ежегодно тратят 1,35 миллиарда долларов из-за ожирения у военнослужащих. Уточняется, что большая часть вышеперечисленной суммы — 1,25 миллиарда — приходится на лечение солдат, а убытки из-за снижения производительности составляют 99 миллионов. Медицинские расходы увеличились вследствие смягчения подходов, связанных с физической подготовкой военных.