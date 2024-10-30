Китайский производитель электрокаров впервые обошел Tesla по выручке

Китайский автопроизводитель BYD впервые обошел Tesla по квартальной выручке

По итогам третьего квартала американский производитель электромобилей Tesla впервые в истории уступил первенство по выручке своему главному конкуренту — китайской BYD. Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам трех месяцев выручка BYD показала рост на 24 процента, достигнув уровня 28,2 миллиарда долларов. Это меньше прогноза, однако больше, чем у предыдущего лидера — только 25,2 миллиарда. Впрочем, Tesla по-прежнему опережает конкурента по прибыли — 2,2 миллиарда против 1,6 миллиарда долларов.

Ранее американский производитель опережал BYD по валовым финансовым показателям за счет более высокой стоимости своих машин. Их сравнение было не до конца корректным, потому что большую долю продукции китайской компании составляют гибридные автомобили (около 700 тысяч в третьем квартале 2024 года), но в рассматриваемый период она почти догнала Tesla и по производству чистых электрокаров — 444 тысячи против 463 тысяч соответственно.

В настоящее время Tesla является автопроизводителем с самой высокой капитализацией в мире с результатом 833 миллиарда рублей. BYD находится на третьей строчке (120 миллиардов долларов), но отставание очень велико.

Ранее сообщалось, что акции Tesla резко выросли после публикации отчета за третий квартал, который оказался неожиданно позитивным. В том числе неожиданным фактором стали продажи электропикапа Cybertruck, которые впервые принесли прибыль. Такой результат позволил полностью компенсировать негатив от презентации роботакси Cybercab, состоявшейся в этом же месяце и разочаровавший инвесторов отсутствием конкретики по срокам производства, бизнес-плану и работе с регуляторами.