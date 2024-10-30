Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:59, 30 октября 2024Мир

Число погибших в Испании из-за ливней возросло до 92

Число погибших в Валенсии в результате шторма «Дана» возросло до 92 человек

Фото: Nacho Doce / Reuters

Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Валенсии возросло до 92 человек. Об этом сообщил Чрезвычайный координационный центр региона в X.

«Новая оценка различных органов и сил безопасности и чрезвычайных ситуаций: предварительное число погибших — 92 человека», — говорится в публикации. Также отмечается, что процесс восстановления и идентификации жертв продолжается.

Шторм, который стал причиной трагедии, получил название «Дана». Стихийное бедствие настигло Испанию 29 октября, и вскоре после этого реки вышли из берегов, в результате чего некоторым местным жителям пришлось взбираться на крыши домов и фонарные столбы, чтобы спастись от стремительно растущего уровня воды. Кроме того, из-за наводнения были повреждены тысячи домов и автомобилей. В данный момент в Испании объявлен желтый уровень погодной опасности.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      Российские войска сбили три беспилотника над Курской и Белгородской областями

      Киев подготовит новый план для второго «саммита мира»

      Глава Пентагона пригрозил использованием оружия США против военных из КНДР

      На Западе обвинили Зеленского в желании сохранить власть

      Экс-советник Кучмы предрек Зеленскому полную потерю поддержки после выборов в США

      В Евросоюзе обеспокоились свободой слова на украинском ТВ

      Назван способ избавиться от пивного живота без спортзала

      Зеленский посетил раненых военных в Ужгороде

      Маск решил последовать примеру Дурова и стать донором спермы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше