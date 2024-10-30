Число погибших в Испании из-за ливней возросло до 92

Число погибших в Валенсии в результате шторма «Дана» возросло до 92 человек

Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Валенсии возросло до 92 человек. Об этом сообщил Чрезвычайный координационный центр региона в X.

«Новая оценка различных органов и сил безопасности и чрезвычайных ситуаций: предварительное число погибших — 92 человека», — говорится в публикации. Также отмечается, что процесс восстановления и идентификации жертв продолжается.

Шторм, который стал причиной трагедии, получил название «Дана». Стихийное бедствие настигло Испанию 29 октября, и вскоре после этого реки вышли из берегов, в результате чего некоторым местным жителям пришлось взбираться на крыши домов и фонарные столбы, чтобы спастись от стремительно растущего уровня воды. Кроме того, из-за наводнения были повреждены тысячи домов и автомобилей. В данный момент в Испании объявлен желтый уровень погодной опасности.