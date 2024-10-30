Ермак встретился с Блинкеном и обсудил с ним план победы

Ермак встретился с госсекретарем США Блинкеном и обсудил с ним «план победы»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и обсудил с ним «план победы». Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, они также обсудили ситуацию на фронте и возможности использования замороженных российских активов Украиной. Помимо этого, были рассмотрены дальнейшие шаги по усилению военного потенциала Украины, вопросы усиления санкционного режима против России и привлечения дипломатических усилий США для реализации «формулы мира».

Отдельное внимание было уделено интеграции Украины в НАТО. Ермак отметил, что движение Украины к членству в альянсе остается стратегическим приоритетом страны. Также политики обсудили поддержку энергетической системы Украины в осенне-зимний период, в частности защиту критически важных объектов инфраструктуры от возможных угроз.

Ранее Ермак встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ермак отметил, что они также обсудили давление на союзников России.