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13:04, 30 октября 2024Мир

Фицо засомневался в версии о подрыве «Северных потоков» украинскими диверсантами

Фицо назвал вздором версию о подрыве «Северных потоков» диверсантами с Украины

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Версия, согласно который подрывы российских газопроводов «Северный поток» были совершены дайверами-диверсантами с Украины, является полным вздором. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает ТАСС.

«Я, конечно, немного преувеличу, но только представьте, как [дайверы] на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику и взорвали. Вздор», — заявил политик. Он также назвал поводом для удивления тот факт, что европейские представители отказываются формулировать ответы по реальным организаторам диверсии.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Дания препятствовала инициированию независимого международного расследования подрывов газопроводов «Северный поток». Он напомнил, что Копенгаген свернул собственное расследование, а также отвергал любое взаимодействие с российской стороной, препятствовал инициированию независимого международного расследования под эгидой ООН.

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      Виктория Кондратьева
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