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15:04, 30 октября 2024Силовые структуры

Глава МВД раскрыл число проваливших экзамен по русскому языку иностранцев

Глава МВД: 66 тысяч иностранцев не смогли сдать экзамен по русскому языку

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Экзамен по русскому языку не смогли сдать 66 тысяч иностранных граждан, раскрыл глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании коллегии, посвященной деятельности ведомства при организации работы в сфере миграции. Видео его выступления в Telegram-канале опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По словам министра внутренних дел, полиция усилила контроль за процедурой получения сертификатов о владении языком. При этом почти 7,5 тысячи иностранцев не были допущены к экзаменам из-за отсутствия элементарных знаний русского языка.

Ранее Колокольцев сообщил о сокращении числа иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, в четыре раза с 2015 года.

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