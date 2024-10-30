Глава МВД раскрыл число проваливших экзамен по русскому языку иностранцев

Экзамен по русскому языку не смогли сдать 66 тысяч иностранных граждан, раскрыл глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании коллегии, посвященной деятельности ведомства при организации работы в сфере миграции. Видео его выступления в Telegram-канале опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По словам министра внутренних дел, полиция усилила контроль за процедурой получения сертификатов о владении языком. При этом почти 7,5 тысячи иностранцев не были допущены к экзаменам из-за отсутствия элементарных знаний русского языка.
Ранее Колокольцев сообщил о сокращении числа иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, в четыре раза с 2015 года.