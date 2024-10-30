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14:51, 30 октября 2024Силовые структуры

Глава МВД сообщил о сокращении числа незаконных мигрантов в России

Колокольцев: число незаконных мигрантов в России сократилось в 4 раза

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Число иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, сократилось в четыре раза с 2015 года. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии, посвященной деятельности ведомства при организации работы в сфере миграции — видео его выступления в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Колокольцева, доля преступлений, к которым причастны мигранты, за этот же период уменьшилась на 20 процентов.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил об особом внимании ведомства к преступлениям, которые совершают мигранты. По словам Бортникова, этот вопрос очень важен с точки зрения обеспечения безопасности страны.

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