Глава МВД сообщил о сокращении числа незаконных мигрантов в России

Колокольцев: число незаконных мигрантов в России сократилось в 4 раза

Число иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, сократилось в четыре раза с 2015 года. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии, посвященной деятельности ведомства при организации работы в сфере миграции — видео его выступления в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Колокольцева, доля преступлений, к которым причастны мигранты, за этот же период уменьшилась на 20 процентов.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил об особом внимании ведомства к преступлениям, которые совершают мигранты. По словам Бортникова, этот вопрос очень важен с точки зрения обеспечения безопасности страны.