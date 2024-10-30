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15:22, 30 октября 2024Силовые структуры

Глава МВД рассказал об условиях в центрах пребывания иностранцев в некоторых регионах

Глава МВД: условия пребывания иностранцев в ряде регионов неудовлетворительные
Начало событий в новости Глава МВД сообщил о сокращении числа незаконных мигрантов в России

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев считает условия в центрах пребывания иностранных граждан в ряде регионов неудовлетворительными. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источника, на коллегии МВД, посвященной деятельности по организации работы в сфере миграции, глава ведомства заявил, что условия пребывания в центрах для иностранцев далеки от благополучных. В качестве примеров Колокольцев назвал Приморский, Алтайский, Краснодарский и Красноярские края, Новосибирскую и Иркутскую области, республики Карелия и Калмыкия, а также другие регионы.

Кроме того, министр отметил, что в Москве, Свердловской и Архангельской областях и в Республике Татарстан местные власти нашли возможность обеспечить нахождение в специальных учреждениях необходимого количества мигрантов до их удаления с территории страны. В своей речи Колокольцев подчеркнул, что в других регионах таких возможностей нет. Он сказал: «Даже если мы сейчас активизируем работу, нам некуда будет этих мигрантов для депортации размещать. Сроки порой затягиваются из-за получения информации об их истинных паспортных данных из страны исхода. Бывает на неделю, а то и на месяц. Очень много сложности остается в правовой плоскости. При этом нормативное регулирование миграционной деятельности относится не только к компетенции МВД».

Ранее Владимир Колокольцев сообщил, что число иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории России, сократилось в четыре раза с 2015 года.

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      Анна Габай
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