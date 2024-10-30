Глава СПЧ объявил об отсутствии в России политических репрессий

Глава СПЧ Фадеев заявил, что в современной России нет политических репрессий

В современной России нет политических репрессий. Об отсутствии такого явления в стране объявил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, его слова приводит «Интерфакс».

По словам общественника, в стране есть лишь санитарные меры противодействия тем, кто выступает на стороне противника в условиях «войны с Западом». Фадеев добавил, что настоящие репрессии были в Советском Союзе в конце тридцатых годов.

«Ну какие репрессии! Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 37-38 году были, когда 740 тысяч человек было расстреляно (...) Вот это репрессии», — заявил глава СПЧ.

Минимальные ограничения к тем, кто фактически выступает на стороне врага, это не репрессии, это (...) санитарные меры Валерий Фадеев

30 октября в России — День памяти жертв политических репрессий. В этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей начали голодовку в знак протеста против репрессий. В память об этом событии, а также в честь миллионов невинно пострадавших в лагерях, в 1991 году был установлен мемориальный день.