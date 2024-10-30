Иран вновь пригрозил Израилю скорыми «сокрушительными ударами»

Замглавы КСИР Нагди пригрозил Израилю сокрушительными ударами в ближайшие дни

В скором времени Иран ответит Израилю «сокрушительными ударами» в ответ на воздушные атаки Израиля по объектам исламской республики. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Реза Нагди, сообщает Al Arabiya.

«В ближайшие дни вы увидите еще более сокрушительные удары по сионистскому режиму [Израиля]. Мы застанем их врасплох своими мерами и изобретательностью», — пригрозил замглавы КСИР.

Ранее стало известно, что в результате атаки израильских военных на Иран, которая произошла 26 октября, был поражен ряд важных военных объектов, включая крупный завод КСИР по производству ракет. Научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц уточнил, что он использовался для создания твердотопливных ракетных двигателей, которые могут применяться в космической технике, но также широко используются в баллистических ракетах.