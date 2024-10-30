Иранский игрок клуба РПЛ назвал удивившую его в российском футболе вещь

Мохаммад Джавад Хоссейннежад заявил, что в РПЛ его удивили красивые стадионы

Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад назвал вещь, наиболее удивившую его в российском футболе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Иранский игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его удивили российские стадионы. «Здесь очень красивые современные арены», — добавил Хоссейннежад.

Он также сравнил уровень футбола в Иране и России. «Российская лига сильнее. Здесь есть некоторые команды, интенсивность игры которых выше, а также выше уровень самих футболистов», — отметил футболист.

Ранее канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Лука Профака назвал две удивившие его в России вещи. Хоккеист заявил, что его поразили баня и еда.