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13:40, 30 октября 2024Спорт

Иранский игрок клуба РПЛ назвал удивившую его в российском футболе вещь

Мохаммад Джавад Хоссейннежад заявил, что в РПЛ его удивили красивые стадионы
Мохаммад Хоссейннежад (справа)

Мохаммад Хоссейннежад (справа). Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад назвал вещь, наиболее удивившую его в российском футболе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Иранский игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его удивили российские стадионы. «Здесь очень красивые современные арены», — добавил Хоссейннежад.

Он также сравнил уровень футбола в Иране и России. «Российская лига сильнее. Здесь есть некоторые команды, интенсивность игры которых выше, а также выше уровень самих футболистов», — отметил футболист.

Ранее канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Лука Профака назвал две удивившие его в России вещи. Хоккеист заявил, что его поразили баня и еда.

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      Алексей Гусев
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