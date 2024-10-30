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19:28, 30 октября 2024Россия

Кадыров озвучил потери ВСУ после ответного удара за атаку по Чечне

Глава Чечни Кадыров: при ударе по Генштабу ВСУ в Киеве девять солдат погибли

Фото: Thomas Peter / Reuters

При ударе по Генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) девять солдат погибли. Такие цифры раскрыл глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Политик пояснил, что утром 30 октября в 4:00 и в 5:30 Воздушно-космические силы (ВКС) Минобороны России нанесли удары Геранями по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ, находящемся в Киеве.

«По информации ВКС МО РФ в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о девяти уничтоженных нацистах и еще 17 раненых», — написал он.

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Об ударе БПЛА по территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина Кадыров сообщил ранее 29 октября. При этом число задействованных в атаке аппаратов политик не уточнил. По словам Кадырова, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших нет. Затем глава Чечни пообещал возмездие, которое и не снилось противнику.

По мнению председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, атакой БПЛА на университет спецназа Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбудили ненависть на Кавказе.

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      Никита Абрамов
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