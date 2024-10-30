Курский губернатор раскрыл подробности о последствиях ночной воздушной атаки ВСУ

Губернатор Смирнов: обломки БПЛА ВСУ упали в Железногорске, загорелось здание

Часть обломков сбитых в ночь на 30 октября над Курской областью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала в Железногорске. Подробности о последствиях воздушной атаки на земле раскрыл губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его данным, зафиксировано возгорание сухой травы, а также крыши административного здания. Пожар оперативно ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами противовоздушной обороны 23 беспилотников самолетного типа над шестью регионами. Как рассказали в ведомстве, семь украинских дронов сбили в Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — в Орловской и Брянской, один — в Белгородской.

28 октября обломок беспилотника упал на оживленный автомобильный круг в Железногорске и взорвался. На кадрах с камеры наблюдения видно, что фрагмент рухнул в нескольких метрах от проезжающих машин. При этом автомобилисты не поддались панике и продолжили движение по перекрестку.