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08:05, 30 октября 2024Россия

Курский губернатор раскрыл подробности о последствиях ночной воздушной атаки ВСУ

Губернатор Смирнов: обломки БПЛА ВСУ упали в Железногорске, загорелось здание

Фото: Stringer / Reuters

Часть обломков сбитых в ночь на 30 октября над Курской областью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала в Железногорске. Подробности о последствиях воздушной атаки на земле раскрыл губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его данным, зафиксировано возгорание сухой травы, а также крыши административного здания. Пожар оперативно ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами противовоздушной обороны 23 беспилотников самолетного типа над шестью регионами. Как рассказали в ведомстве, семь украинских дронов сбили в Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — в Орловской и Брянской, один — в Белгородской.

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28 октября обломок беспилотника упал на оживленный автомобильный круг в Железногорске и взорвался. На кадрах с камеры наблюдения видно, что фрагмент рухнул в нескольких метрах от проезжающих машин. При этом автомобилисты не поддались панике и продолжили движение по перекрестку.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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