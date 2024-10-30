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16:36, 30 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В столице вечером в среду ожидается резкое ухудшение погоды

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Резкое ухудшение погоды ожидается в столице вечером в среду, 30 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В город придут дождь, мокрый снег, сильные порывы ветра 17-20 метров в секунду, возможно образование гололедицы. Непогода сохранится в четверг, 31 октября, и в пятницу, 1 ноября — в этот день прогнозируется наиболее сильный ветер до 21 метра в секунду.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, городские службы работают в режиме повышенной готовности, проводится непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Горожан попросили быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду. Рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

В ночь на среду температура в некоторых районах Москвы опускалась ниже нуля, в других держалась на отметке плюс 1-2 градуса. К утру крыши автомобилей покрылись инеем. Из-за гололедицы ночью в столице произошли несколько аварий.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москву и Санкт-Петербург в ближайшие дни ожидает потенциально опасная погода с сильным ветром, снегом с дождем и резкими перепадами давления.

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      Мария Черкасова
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