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14:21, 30 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей предупредили о порывах ветра до 14 метров в секунду

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В столице в среду, 30 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Горожанам посоветовали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В ночь на среду температура в некоторых районах Москвы опускалась ниже нуля, в других держалась на отметке плюс 1-2 градуса. Наутро крыши автомобилей покрылись инеем. Из-за гололедицы ночью в столице произошли несколько аварий.

Синоптики предупреждали, что погода в столице резко изменится с середины недели. К выходным ожидаются осадки в смешанной фазе, с субботы придут резкие перепады давления.

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      Мария Черкасова
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