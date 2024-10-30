Москвичи захотели пересесть на беспилотный транспорт

SuperJob: почти 40 % москвичей готовы пересесть на беспилотный транспорт

Готовыми пересесть на беспилотный транспорт оказались 39 процентов москвичей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на данные исследования SuperJob.

Не хотят передвигаться на транспорте без водителя 46 процентов респондентов, 15 процентов затруднились с ответом. Среди лояльных беспилотному транспорту больше оказалось мужчин (51 процент по отношению к 26 процентам среди женщин).

Также большую готовность пересесть на транспорт без водителя выразили москвичи до 34 лет — «за» в этой группе высказались 52 процента опрошенных. Среди жителей столицы от 45 лет их доля составила 21 процент. Беспилотными автомобилями чаще интересовались люди с доходом от 100 тысяч рублей, чем опрошенные с заработком до 50 тысяч рублей — 47 против 29 процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об успешном завершении первого этапа испытаний беспилотного трамвая. По его словам, вскоре начнется второй этап — трамвай выйдет на маршрут с пассажирами.