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20:52, 30 октября 2024Из жизни

Мужчина годами хранил скелет отца на заднем дворе

В США житель Аризоны четыре года хранил скелет отца ради его социальных выплат

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США арестовали мужчину из штата Аризона, который четыре года хранил отца в морозильной камере ради социальных выплат. Об этом сообщает KNXV-TV.

Во вторник, 22 октября, полиция города Темпе получила анонимную информацию, что на территории дома одного из жителей хранятся человеческие останки. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, 51-летний владелец впустил их во двор, однако отказался открыть морозильную камеру, которая находилась там.

У полицейских не было ордера на обыск, так что им пришлось уйти ни с чем. Вскоре они получили необходимые бумаги и осмотрели территорию. В морозилке на заднем дворе они обнаружили скелет. Выяснилось, что камера была выключена уже несколько месяцев.

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Владелец дома признался, что хранил там останки родителя уже четыре года. Он якобы «хотел похоронить его на придомовом участке или в пустыне», но так этого не сделал. При этом мужчина не поставил в известность власти о случившемся с отцом, и до 2023 года продолжал получать причитавшиеся тому социальные выплаты.

Американца арестовали. Его обвинили в несообщении о смерти и сокрытии останков. В полиции заявили, что ему могут вменить и иные правонарушения, однако не уточнили, какие именно.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании четыре года хранила дома останки родителей. Выяснилось, что страдающая лудоманией женщина расправилась с ними.

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      Никита Савин
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