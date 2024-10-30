На Украине предрекли одну из самых тяжелых зим

В «Укрэнерго» предрекли одну из самых тяжелых зим для Украины

Грядущая зима для Украины будет одной из самых тяжелых за предыдущие три года. Трудности стране предрек и.о. главы национальной компании «Укрэнерго» Алексей Брехт в интервью телеканалу «Общественное».

По его словам, энергетическая компания готовится к нескольким сценариям прохождения зимнего периода. Так, худшим для Киева сценарием остается продолжение массированных атак России по энергообъектам Украины.

«При наличии того объема импорта электроэнергии, который мы имеем сегодня, мы можем иметь ограничения мощности в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до восьми часов», — сказал он.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что Россия и Украина ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Отмечается, что переговоры проходят при посредничестве Катара.