Журналист Боуз: Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке для сохранения власти

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы продолжать боевые действия на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Таким образом Боуз отреагировал на заявления Зеленского западным журналистам, что все остальные конфликты уводят общественное внимание и ресурсы от Украины. По мнению Боуза, украинский президент хочет мира на Ближнем Востоке для сохранения власти.

«Диктатор хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать выманивать деньги у США и ЕС. Нет никаких упоминаний об окончании конфликта на Украине, потому что, как только он закончится, он перестанет быть президентом», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о желании Зеленского развязать большую войну. Он также увидел сходство в ситуации на Ближнем Востоке и Украине и подчеркнул.