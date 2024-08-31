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22:59, 31 августа 2024Мир

Лавров заявил о желании Зеленского развязать большую войну

Лавров в интервью RT заявил о желании Зеленского развязать большую войну
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен перевести конфликт с Россией в большую войну с участием НАТО. Об этом он высказался в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» на телеканале RT.

Лавров увидел сходство в ситуации на Ближнем Востоке и Украине и подчеркнул, что Зеленский выражает желание развязать большую войну. «Чтобы самому отступить в сторону, и за него стали бы воевать американцы и другие натовцы», — указал он.

Ранее Лавров предупредил противников переговоров Украины и России о последствиях. Он подчеркнул, что чем больше откладывается диалог, тем сложнее его будет вести.

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      Марина Совина
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