Лавров предупредил противников переговоров Украины и России о последствиях

Лавров: чем дольше тянуть с переговорами с РФ, тем сложнее будет договариваться

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил противников идеи мирных переговоров Украины и России о тяжелых последствиях их подхода. Слова российского дипломата передает РИА Новости.

«[Российский лидер Владимир] Путин еще полтора года назад касался темы возможных переговоров. Он сказал, что мы не против», — сказал он, говоря о позиции Кремля по переговорам.

«Кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться», — резюмировал свою мысль министр.

Ранее МИД РФ назвал США и Германию главными спонсорами оружия Украине. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.