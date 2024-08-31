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10:35, 31 августа 2024Мир

В МИД России назвали главных поставщиков оружия ВСУ

Мирошник: США и Германия являются лидерами по поставкам оружия ВСУ

Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force

США и Германия являются лидерами по поставкам оружия, используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

«США являются локомотивом, поставляют огромное количество вооружения», — сказал он.

Мирошник добавил, что среди стран Европы лидером по поставкам оружия Украине стала Германия. По его словам, Берлин в общей сложности передал Киеву вооружений более чем на 30 миллиардов евро.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пренебрегает опасностью передачи оружия ВСУ. Он отметил, что США, НАТО и Европейский союз накачивают Киев оружием ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России.

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      Виктория Кондратьева
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