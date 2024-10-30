Над российским регионом заметили украинский беспилотник

Минобороны России: в Белгородской области сбили украинский беспилотник

В Белгородской области заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В пресс-службе уточнили, что российские войска около 15:50 по московскому времени пресекли попытку атаковать объекты на территории страны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В этот же день четыре жителя Белгородской области получили ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Вячеслав Гладкова, беспилотник взорвался на территории села Отрадное.