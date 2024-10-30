Аналитик допустил запуск дронов ВСУ по России с лодок в северных нейтральных водах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запускать дроны по арктическим районам России из северных нейтральных вод. Такую возможность в разговоре с «Лентой.ру» допустил военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.
«Когда били по нам в Арктике, я не думаю, что дроны запустили из Норвегии, скорее всего, просто с какой-нибудь лодки [в нейтральных водах], в море, потому что сами эти беспилотные самолетики — очень небольшие. Даже достаточно крупные беспилотники, размером с «Цесну» (Cessna — американская фирма, производящая в том числе популярные небольшие гражданские самолеты, — прим. "Ленты.ру") длиной всего пять-шесть метров», — пояснил эксперт.
По его словам, существуют беспилотники и меньших размеров, два-три метра. Их можно быстро собрать и запустить практически из любого места. При этом он считает возможным и запуск с территории других государств или через их воздушное пространство.
«Я не хочу тут спекулировать, потому что у меня данных таких нет, я свечку не держал, но есть очень серьезные подозрения, что, например, когда били по Питеру в прошлом году, дроны либо запускались с территории Прибалтики, либо, по крайней мере, проходили через территорию Прибалтики. И прибалтам об этом было известно», — сказал эксперт.
Сценарий запуска военных дронов диверсантами с территории России Полетаев считает маловероятным.
11 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о работе систем противовоздушной обороны. По его словам, в тот момент на регион совершили налет беспилотники ВСУ. Тогда Telegram-канал Shot утверждал, что один из дронов летел со стороны Норвегии.