Аналитик допустил запуск дронов ВСУ по России с лодок в северных нейтральных водах

Военный эксперт Полетаев допустил запуск дронов ВСУ по России из нейтральных вод

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запускать дроны по арктическим районам России из северных нейтральных вод. Такую возможность в разговоре с «Лентой.ру» допустил военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Когда били по нам в Арктике, я не думаю, что дроны запустили из Норвегии, скорее всего, просто с какой-нибудь лодки [в нейтральных водах], в море, потому что сами эти беспилотные самолетики — очень небольшие. Даже достаточно крупные беспилотники, размером с «Цесну» (Cessna — американская фирма, производящая в том числе популярные небольшие гражданские самолеты, — прим. "Ленты.ру") длиной всего пять-шесть метров», — пояснил эксперт.

По его словам, существуют беспилотники и меньших размеров, два-три метра. Их можно быстро собрать и запустить практически из любого места. При этом он считает возможным и запуск с территории других государств или через их воздушное пространство.

«Я не хочу тут спекулировать, потому что у меня данных таких нет, я свечку не держал, но есть очень серьезные подозрения, что, например, когда били по Питеру в прошлом году, дроны либо запускались с территории Прибалтики, либо, по крайней мере, проходили через территорию Прибалтики. И прибалтам об этом было известно», — сказал эксперт.

Сценарий запуска военных дронов диверсантами с территории России Полетаев считает маловероятным.

11 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о работе систем противовоздушной обороны. По его словам, в тот момент на регион совершили налет беспилотники ВСУ. Тогда Telegram-канал Shot утверждал, что один из дронов летел со стороны Норвегии.