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14:28, 30 октября 2024Экономика

Новые Патриаршие пруды в Москве захотели закрыть

Жители премиум-ЖК «Садовые кварталы» пожаловались на «паломничество» блогеров

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Жители столичного жилого комплекса премиум-класса «Садовые кварталы», который называют «новыми Патриаршими прудами», пожаловались на «паломничество» блогеров на его территорию. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

Элитный ЖК находится в центре Москвы, в Хамовниках. Двухкомнатные квартиры в нем продаются в среднем за 86 миллионов рублей, а аренда «трешки» обойдется в 400 тысяч рублей в месяц. Осенью 2024 года рядом с новостройками открылся парк с прудом. Благодаря красоте и стильному оформлению место быстро стало популярным у жителей города. «Как пруд открыли, весь сентябрь и октябрь блогеры постоянно, круглые сутки (находятся на территории). С одной стороны, раздражают, с другой, стороны — веселят, с ними даже интереснее жить. Но жильцам не нравится вся эта история», — поделилась одна из жительниц «Садовых кварталов».

По словам управляющего ЖК Дмитрия Поторока, территорию можно будет огородить, когда ее от застройщика передадут всем собственникам и состоится межевание. При этом выполнить его может либо управа района, либо жильцы дома. Придомовой территорией, которая принадлежит жилому дому, жильцы могут распоряжаться по собственному усмотрению — например, установить шлагбаум, организовать детскую площадку или автостоянку.

Ранее в октябре жители ЖК в Новой Москве пожаловались на нелегальный хостел для мигрантов в «однушке».

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      Полина Кислицына
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