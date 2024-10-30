Один человек погиб при пожаре на складе удобрений в Подмосковье

МЧС России: тело мужчины нашли на складе в Долгопрудном после пожара

Тело погибшего мужчины нашли на складе удобрений в подмосковном Долгопрудном, где произошел пожар. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«При разборе завалов обнаружено тело погибшего мужчины», — сообщили в ведомстве. Другие подробности в данный момент не приводятся.

Ранее МЧС сообщало, что площадь возгорания составляла 1200 квадратных метров. «Огнеборцы работают при сильном задымлении и высокой пожарной нагрузке», — сообщили в спасательной службе. Как отметили в МЧС, возгорание уже перекинулось на соседнее здание.

Позднее пожар был локализован на 1300 квадратных метрах. Прокуратура организовала проверку и опубликовала видео возгорания.