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02:34, 30 октября 2024Россия

Один человек погиб при пожаре на складе удобрений в Подмосковье

МЧС России: тело мужчины нашли на складе в Долгопрудном после пожара

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Тело погибшего мужчины нашли на складе удобрений в подмосковном Долгопрудном, где произошел пожар. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«При разборе завалов обнаружено тело погибшего мужчины», — сообщили в ведомстве. Другие подробности в данный момент не приводятся.

Ранее МЧС сообщало, что площадь возгорания составляла 1200 квадратных метров. «Огнеборцы работают при сильном задымлении и высокой пожарной нагрузке», — сообщили в спасательной службе. Как отметили в МЧС, возгорание уже перекинулось на соседнее здание.

Позднее пожар был локализован на 1300 квадратных метрах. Прокуратура организовала проверку и опубликовала видео возгорания.

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      Евгений Силаев
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