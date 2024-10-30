Ольга Серябкина снялась в откровенном образе

Певица Ольга Серябкина снялась в колготках и распахнутой шубе

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась на видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица надела цветные колготки с имитацией леопардового принта, длинную белую шубу из искусственного меха, черные туфли на экстремально высоком каблуке и солнцезащитные очки.

Образ завершила укладка с распущенными и завитыми в локоны волосами, а также яркий мейкап.

Ранее Серябкина позировала на камеру в откровенном костюме из топа и мини-юбки, которые демонстрировали плоский живот и область декольте.