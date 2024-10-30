Пара российских заключенных сбежала из исправительного центра и попалась через две недели

В Липецке задержали пару заключенных, которая сбежала из исправительного центра

В Липецке полиция задержала возлюбленных, которые познакомились в исправительном центре и вместе сбежали. Об этом пишет Baza.

По данным издания, пара познакомилась в исправительном центре Курчатова, где оба отбывали наказания и решили пожениться. После этого их перевели в исправительное учреждение Липецка. По условиям содержания возлюбленные могли выходить в город за продуктами. В один из дней они ушли в магазин и не вернулись.

Беглецов искали две недели. В результате их обнаружили в Курчатове. По словам осужденных, они не захотели возвращаться в исправительный центр.

Пару арестовали на 30 суток. Суд рассмотрит вопрос о замене наказания на более строгое. Мужчина был осужден по статьям 30, 161 («Покушение на грабеж») УК РФ, а женщина — 105 («Убийство») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Вечером 25 октября шестеро осужденных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через 65-метровый подкоп. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Пятерых из них удалось задержать и допросить. Еще одного ищут.

